Украина требует от вице-премьера Словакии опровержения слов о вредности санкций против РФ

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. МИД Украины считает неприемлемым заявление вице-премьер-министра - министра экономики Словакии Рихарда Сулика по поводу целесообразности продления санкций против РФ. Об этом в среду заявил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на Российскую Федерацию санкций", - прокомментировал он ситуацию украинскому изданию "Европейская правда".

Николенко отметил, что слова Сулика "диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС". "Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украинско-словацких отношений", - заключил спикер украинского МИД.

Ранее в среду Сулик заявил, что Крым останется частью России и с ней необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред. Он проинформировал, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. По его словам, об этом они говорят на закрытых заседаниях. Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, напряженная ситуация на российско-украинской границе негативно отражается на отношениях государств сообщества с Россией.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.