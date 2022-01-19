Боррель пригласил Блинкена на заседание Совета ЕС 24 января для обсуждения РФ и Украины

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена принять участие в заседании министров иностранных дел 27 стран сообщества 24 января, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сам Боррель сообщил в среду.

"Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к дискуссиям Совета ЕС по России/Украине в понедельник", - написал он в Twitter.

"С нетерпением жду продолжения нашего взаимодействия по текущим международным дипломатическим усилиям и тесной трансатлантической координации. ЕС и США стоят вместе, чтобы противостоять вызовам безопасности в Европе", - добавил Боррель.

Первое в этом году официальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 27 стран пройдет 24 января в Брюсселе. Ситуация на Украине станет одной из главных тем встречи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.