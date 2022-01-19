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Глава МИД Испании считает, что НАТО и РФ могут разработать меры для укрепления доверия

Хосе Мануэль Альбарес отметил, что альянс и Москва могут говорить о контроле над вооружениями

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. НАТО и Россия могут сообща разработать меры, которые укрепят доверие между ними. Такое мнение выразил в среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая на конференции в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне. Трансляция велась на сайте организации.

"Справедливо слушать русских, - отметил он. - Может быть то, что мы могли бы сделать вместе". "Мы можем разработать меры, которые будут укреплять доверие, мы можем говорить о контроле над вооружениями", - добавил министр.

"Я надеюсь, что с другой стороны нас встретят люди с такой же доброй волей", - заключил Альбарес.

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