Глава МИД Испании считает, что НАТО и РФ могут разработать меры для укрепления доверия

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. НАТО и Россия могут сообща разработать меры, которые укрепят доверие между ними. Такое мнение выразил в среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, выступая на конференции в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне. Трансляция велась на сайте организации.

"Справедливо слушать русских, - отметил он. - Может быть то, что мы могли бы сделать вместе". "Мы можем разработать меры, которые будут укреплять доверие, мы можем говорить о контроле над вооружениями", - добавил министр.

"Я надеюсь, что с другой стороны нас встретят люди с такой же доброй волей", - заключил Альбарес.