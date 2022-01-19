Трюдо сообщил, что Канада рассматривает различные варианты помощи Украине

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Канады рассматривают различные варианты помощи Украине на фоне неспокойной ситуации на ее границе с Россией. Об этом в среду заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы смотрим на множество факторов при принятии решений о том, как лучше помочь украинскому народу, - сказал он, отвечая на вопрос о возможной дополнительной помощи Украине, в том числе военной. - Мы продолжим поддерживать народ Украины на различных уровнях". Премьер напомнил, что Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.