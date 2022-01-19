Выступление Макрона в Европарламенте стало прологом его предвыборной кампании

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду представил депутатам Европарламента программу полугодового французского председательства в ЕС, которое началось в этом месяце. В своем выступлении на сессии в Страсбурге он подчеркнул приверженность Франции суверенитету Европы, ее праву самостоятельно определять свои интересы в мировой политике.
Долгое время ожидавшееся выступление Макрона фактически стало прологом его предвыборной кампании, считают политические аналитики. Хотя действующий президент пока не выдвигал официально свою кандидатуру для участия в выборах, которые предстоят во Франции в апреле, его оппоненты полагают, что Макрон специально хотел дождаться январской сессии Европарламента, чтобы обозначить свои приоритеты именно с этой трибуны.
Судьба Европы в ее руках
В ходе своей более чем трехчасовой встречи с европейскими депутатами французский лидер сделал акцент на том, что Европа не должна зависеть от решений мировых держав. Этот тезис Макрон отстаивает с момента своего прихода в Елисейский дворец в мае 2017 года. Европа, считает президент, не может ограничиваться только реагированием на международные кризисы, она должна их предупреждать.
Франция, по его словам, придает больше значение готовящейся программе "Стратегический компас" - белой книге Евросоюза по вопросам безопасности, работа над которой была начата еще в 2020 году в период председательства Германии в ЕС. Макрон отметил, что "это предполагает выработку собственной европейской доктрины в области безопасности в дополнение к доктрине НАТО". Она будет включать стратегические ориентиры в сфере промышленности, обороны и технологической независимости. "Самостоятельная Европа должна сама определять свою судьбу и не зависеть от выбора других великих держав", - заявил президент Франции.
Упущенная возможность
Макрон выразил сожаление, что партнеры по ЕС в свое время не прислушались к его призыву вести диалог с Россией, с которым он выступил совместно с Ангелой Меркель, занимавшей тогда пост канцлера ФРГ. "К нам не прислушались, и я об этом сожалею", - сказал в страсбургской аудитории французский лидер.
Он убежден, что одной политики санкций, которая доминирует в отношениях между Европой и Россией с 2014 года, недостаточно. У сторон, по его мнению, должна быть "полная повестка переговоров". "Именно поэтому я предлагаю построить новый порядок в области коллективной безопасности и стабильности. Безопасность нашего континента неделима", - сказал он.
Европа, как считает Макрон, не может довольствоваться только координацией с США, и ей нужен собственный канал диалога с Россией. ЕС должен самостоятельно вести разговор с Москвой по таким вопросам, как коллективная безопасность и контроль над вооружениями.
Президент сообщил, что ЕС готовит европейские предложения, касающиеся построения нового порядка в сфере безопасности и стабильности. "Они должны быть рассмотрены в европейском кругу, потом - с участием наших коллег в НАТО, а затем они будут предложены к обсуждению с Россией", - указал он.
Шенген на пути мигрантов
Президент Франции пообещал в период французского председательства представить проект реформы Шенгенской зоны. Он пояснил, что необходимость такой реформы связана с задачей укрепления внешних границ ЕС и противостоянием нелегальной миграции. "Евросоюзу нужно восстановить контроль над внешними границами. Это потребует создания межгосударственных сил быстрого реагирования", - отметил Макрон.
Он выступил за построение партнерства со странами происхождения и транзита мигрантов, чтобы бороться с криминальными сетями и обеспечить политику возвращения мигрантов в их страны.
"Мы должны создать более эффективную политику, но с соблюдением наших принципов, чтобы бороться с нелегальной иммиграцией", - заявил французский лидер.
Обещания спикера
По словам французского лидера, Франция считает своим приоритетом защиту принципов правового государства. "Это наше богатство", - заявил Макрон. Он предложил расширить Хартию ЕС об основных правах и включить вопросы защиты окружающей среды, а также право на аборт. Это предложение президент оставил, несмотря на то, что во вторник депутаты большинством голосов избрали спикером Европарламента представительницу Мальты Роберту Метсолу. Среди всех стран Евросоюза Мальта - единственная, где искусственное прерывание беременности все еще запрещено.
Метсола, отвечая Макрону, заверила, что на своем новом посту будет защищать официальную позицию Европарламента. Она также сказала французскому лидеру, что он "может рассчитывать" на поддержку депутатов в осуществлении программы французского председательства.
Критика оппонентов
Выступление Макрона в то же время вызвало критику со стороны его французских оппонентов. Так, лидер партии "Реконкиста" Эрик Земмур, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах, считает, что Макрон "навязывает ценности западного прогрессивизма" таким странам, как Польша и Венгрия. По словам Земмура, регулярно образующиеся незаконные поселения мигрантов в Кале на севере Франции показывают, что "Шенгенский договор не работает, Европа полностью прекратила обороняться от нашествия мигрантов, в результате чего стихийная миграция разрушает все на своем пути".
Другой кандидат на выборах от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо утверждал, что Макрон останется в истории как "президент климатического бездействия". В свою очередь представительница движения "Неподчинившаяся Франция" Манон Обри обвинила президента в том, что он использует трибуну Европарламента в качестве "предвыборного трамплина".
Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В настоящий момент предвыборную кампанию уже развернули более 40 претендентов.