Выступление Макрона в Европарламенте стало прологом его предвыборной кампании

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду представил депутатам Европарламента программу полугодового французского председательства в ЕС, которое началось в этом месяце. В своем выступлении на сессии в Страсбурге он подчеркнул приверженность Франции суверенитету Европы, ее праву самостоятельно определять свои интересы в мировой политике. Долгое время ожидавшееся выступление Макрона фактически стало прологом его предвыборной кампании, считают политические аналитики. Хотя действующий президент пока не выдвигал официально свою кандидатуру для участия в выборах, которые предстоят во Франции в апреле, его оппоненты полагают, что Макрон специально хотел дождаться январской сессии Европарламента, чтобы обозначить свои приоритеты именно с этой трибуны. Судьба Европы в ее руках В ходе своей более чем трехчасовой встречи с европейскими депутатами французский лидер сделал акцент на том, что Европа не должна зависеть от решений мировых держав. Этот тезис Макрон отстаивает с момента своего прихода в Елисейский дворец в мае 2017 года. Европа, считает президент, не может ограничиваться только реагированием на международные кризисы, она должна их предупреждать.

Франция, по его словам, придает больше значение готовящейся программе "Стратегический компас" - белой книге Евросоюза по вопросам безопасности, работа над которой была начата еще в 2020 году в период председательства Германии в ЕС. Макрон отметил, что "это предполагает выработку собственной европейской доктрины в области безопасности в дополнение к доктрине НАТО". Она будет включать стратегические ориентиры в сфере промышленности, обороны и технологической независимости. "Самостоятельная Европа должна сама определять свою судьбу и не зависеть от выбора других великих держав", - заявил президент Франции. Упущенная возможность Макрон выразил сожаление, что партнеры по ЕС в свое время не прислушались к его призыву вести диалог с Россией, с которым он выступил совместно с Ангелой Меркель, занимавшей тогда пост канцлера ФРГ. "К нам не прислушались, и я об этом сожалею", - сказал в страсбургской аудитории французский лидер. Он убежден, что одной политики санкций, которая доминирует в отношениях между Европой и Россией с 2014 года, недостаточно. У сторон, по его мнению, должна быть "полная повестка переговоров". "Именно поэтому я предлагаю построить новый порядок в области коллективной безопасности и стабильности. Безопасность нашего континента неделима", - сказал он. Европа, как считает Макрон, не может довольствоваться только координацией с США, и ей нужен собственный канал диалога с Россией. ЕС должен самостоятельно вести разговор с Москвой по таким вопросам, как коллективная безопасность и контроль над вооружениями. Президент сообщил, что ЕС готовит европейские предложения, касающиеся построения нового порядка в сфере безопасности и стабильности. "Они должны быть рассмотрены в европейском кругу, потом - с участием наших коллег в НАТО, а затем они будут предложены к обсуждению с Россией", - указал он. Шенген на пути мигрантов Президент Франции пообещал в период французского председательства представить проект реформы Шенгенской зоны. Он пояснил, что необходимость такой реформы связана с задачей укрепления внешних границ ЕС и противостоянием нелегальной миграции. "Евросоюзу нужно восстановить контроль над внешними границами. Это потребует создания межгосударственных сил быстрого реагирования", - отметил Макрон.