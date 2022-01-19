Заместитель помощника главы Пентагона обсудила с коллегами по НАТО ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер в среду обсудила по видеосвязи ситуацию вокруг Украины с коллегами по НАТО. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

В документе отмечается, что Купер "приняла участие в виртуальной встрече с коллегами по НАТО из Канады, Литвы, Польши и Соединенного Королевства для обсуждения ситуации в сфере безопасности на Украине". "Они обсудили вызывающее беспокойство наращивание российских сил на границе с Украиной и совместно подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Пентагоне. Представители указанных стран "выразили готовность продолжить тесную координацию".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.