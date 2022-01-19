Глава МИД Австрии анонсировал ответ ЕС России на случай эскалации на Украине

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в среду на пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Вене, что Европейский союз готовит "сильный ответ" российской стороне на случай эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщило Австрийское агентство печати. МИД Австрии не предоставил возможность российской прессе принять участие в этой пресс-конференции, чтобы задать уточняющие вопросы.

По словам австрийского министра, возможен коллективный ответ "свободного западного мира". Шалленберг утверждал, что он отслеживает каждое заявление его российского коллеги Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина. "Они сейчас больше звучат в агрессивном тоне, но я по-прежнему надеюсь, что мы найдем общую позицию. Да, многое из того, что предлагают русские, просто неприемлемо", - считает этот австрийский внешнеполитический деятель.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.