В Австрии заявили о поддержке Украины и ЕС в случае конфликта с Россией

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Австрия поддерживает сторону партнеров по ЕС, входящих в НАТО, а также Украину при возникновении конфликта с Россией. Об этом сообщила в среду министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер.

"Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения", - сказала министр в интервью телеканалу Puls 24 в ответ на вопрос, придерживается Австрия нейтральной позиции между НАТО и Россией или же занимает сторону НАТО. Текст ее заявления опубликовал этот австрийский телеканал.

По ее словам, решение о вступлении в НАТО является выражением суверенитета любой страны. "Мы стоим на стороне безопасности. Это, конечно, означает борьбу на одной стороне с нашими партнерами, которые также входят в НАТО", - резюмировала австрийский министр.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.