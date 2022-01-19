На видео с беспилотника США видно возможное присутствие ребенка в месте авиаудара в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Видеозапись с беспилотника, нанесшего по ошибке удар по группе гражданских лиц в Кабуле в конце августа, содержит кадры, на которых, предположительно, виден по крайней мере один ребенок. Об этом пишет в среду газета The New York Times, опубликовавшая соответствующее видео.

Журналистам издания удалось получить у Пентагона видеозапись, которая велась с наносившего удар беспилотника. На ней видно, что в том месте, по которому был нанесен удар, за две с половиной минуты до атаки находились две фигуры, одна из которых была меньше другой. Газета предполагает, что это мог быть ребенок. Операторы беспилотника, очевидно, видели эту фигуру, прежде чем приняли решение об ударе.

В Пентагоне ранее признавали наличие данной записи и то, что по крайней мере одна фигура на ней могла являться ребенком. Однако, как подчеркивали в американском оборонном ведомстве, сделать однозначный вывод о том, кто это был, в оперативной обстановке было невозможно.

Как сообщали изначально США, американский беспилотник 29 августа нанес в афганской столице удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как проинформировал представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами бомбардировки стали семь детей. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, но пообещали перепроверить эти сведения.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар был ошибкой и привел к гибели 10 гражданских лиц, в том числе семи детей. Позднее представитель Пентагона заявил, что американское военное ведомство не ожидает того, что кто-либо из военнослужащих США, причастных к авиаудару в афганской столице, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.