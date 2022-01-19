Боррель, Блинкен, Столтенберг и председатель ОБСЕ обсудили Украину и безопасность в Европе

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине и предложения России по безопасности в Европе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Они обсудили наращивание российских сил вокруг Украины, а также продолжающиеся двусторонние и международные дипломатические контакты в связи с попытками России пересмотреть механизмы обеспечения безопасности в Европе. Они подтвердили необходимость соблюдения основополагающих принципов существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленных, в частности, в ОБСЕ", - отмечается в нем.

Как подчеркивается в документе, телефонный разговор состоялся после консультаций с партнерами, включая Украину, а также в преддверии очередных переговоров США и России.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.