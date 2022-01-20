Госсекретарь США обсудил Россию в телефонном разговоре с главой МИД Италии

ТАСС, 20 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо обсудил координацию действий, в том числе в связанных с Россией вопросах. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба Госдепа.

Как следует из документа, Блинкен подчеркнул решающую роль, которую Италия, ЕС и НАТО играют в обеспечении безопасности в Европе, а также выразил приверженность Соединенных Штатов стремлению разрешить ситуацию, сложившуюся сейчас вокруг Украины, дипломатическим путем. Он заявил, что любое "дальнейшее вторжение России на Украину приведет к масштабным последствия и большим издержкам для Российской Федерации".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.