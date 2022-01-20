Глава МИД Франции заявил, что новая встреча Лаврова и Блинкена была бы полезной

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что новая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена была бы полезной для урегулирования ситуации на Украине. Соответствующее мнение французский министр выразил после состоявшейся в среду встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли.

Он заявил, что необходимо продолжать "требовательный диалог с Россией". "Встреча, которая состоится в пятницу в Женеве, между моим американским коллегой [Блинкеном] и [главой МИД РФ] Лавровым будет очень полезной и важной с этой точки зрения", - отмечается в заявлении, распространенном в среду вечером французским внешнеполитическим ведомством.

Ле Дриан назвал четыре ключевых положения, которым привержена Франция в сфере обеспечения безопасности в Европе. Это подтверждение ключевых принципов, обозначенных в Хельсинских соглашениях и Парижской хартии 1990 года. Также это контроль над вооружениями, в том числе ядерными. Еще одно положение касается обеспечения предсказуемости и прозрачности действий вооруженных сил, а также реализация Минских соглашений в рамках Нормандского формата.

Глава французского внешнеполитического ведомства повторил, что в случае "вторжения на Украину" ЕС намерен ввести жесткие санкции. Он также отметил, что меры реагирования на развитие ситуации на Украине будут обсуждаться "в следующий понедельник в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе".

Гарантии безопасности

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич представил в своем выступлении эти инициативы на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В МИД РФ подтвердили в среду, что прорабатывается встреча Лаврова с Блинкеном 21 января в Женеве.

В 1990 году в Париже более 30 стран подписали Парижскую хартию для новой Европы, которая должна была отменить принцип деления на блоки, НАТО в тексте не упоминалась. В хартии подтверждаются принципы, изложенные в Хельсинском заключительном акте 1975 года.