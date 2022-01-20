Замгенсека ЛАГ заявил, что палестинский вопрос останется в центре внимания организации

РАБАТ, 20 января. /ТАСС/. Палестинский вопрос останется в центре внимания Лиги арабских государств (ЛАГ), которая проведет в нынешнем году очередной саммит. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service (APS), заявил в среду в столице Алжира заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки.

"Положение палестинского вопроса не изменилось. Он останется в центре внимания ЛАГ", - отметил он, говоря о повестке предстоящей встречи в верхах. Заки подчеркнул "необходимость найти способ поддержки палестинских братьев в их борьбе за создание независимого палестинского государства".

Следующий саммит ЛАГ должен пройти в Алжире. Точная дата его проведения будет объявлена во время встречи министров иностранных дел арабских стран, которая состоится 9 марта в Каире.

Заместитель генсека также в среду выразил надежду на то, что предстоящий саммит "восстановит арабское единство, солидарность и взаимопомощь в период, когда регион переживает множество кризисов".