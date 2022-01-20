Франция, Германия, Италия и Испания обеспокоены ситуацией в арабском квартале Иерусалима

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Франция, Германия, Италия и Испания выразили обеспокоенность ситуацией с выселением жителей в арабском квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил в среду вечером МИД Франции.

"Мы также глубоко обеспокоены ситуацией в квартале Шейх-Джаррах. Мы призываем правительство Израиля незамедлительно прекратить выселение и разрушение палестинских построек в Восточном Иерусалиме", - говорится в сообщении.

Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств призвали израильские власти отменить решение о строительстве "сотен новых домов в Восточном Иерусалиме", в частности в районе поселения Хар-Хома. Министры отметили, что эти действия Израиля идут вразрез с международным правом и препятствуют установлению прочного мира между израильтянами и палестинцами.

В среду полиция Израиля объявила о завершении операции по принудительному выселению жителей из предназначенных к сносу строений в квартале Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Как сообщила полицейская пресс-служба, на этом месте должна быть построена школа. Власти арестовали 18 палестинских и израильских активистов, участвовавших в демонстрации против сноса строений.

Попытки выселения арабов в квартале Шейх-Джаррах в мае 2021 года послужили поводом для длившегося 11 дней обмена ракетными ударами между радикалами в секторе Газа и израильскими военными.