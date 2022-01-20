Верховный суд США отклонил просьбу Трампа не раскрывать данные по делу о штурме Капитолия

ТАСС, 20 января. Верховный суд США в среду отклонил просьбу бывшего президента страны Дональда Трампа не раскрывать архивные документы в рамках расследования штурма здания американского Конгресса 6 января 2021 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, это означает, что отныне содержание архивных документов может быть раскрыто, несмотря на то что судебные разбирательства по этому делу продолжаются в судах низшей инстанции.

Апелляционный суд округа Колумбия 10 декабря уже отклонил аналогичную попытку экс-президента США заблокировать раскрытие сведений по делу о штурме Капитолия. Суд не нашел оснований для отмены решения действующего президента США Джо Байдена о передаче документов специальному комитету Палаты представителей, который расследует происшествие.

Комитет намерен завершить свою работу до промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс, в которых участвуют коллеги Трампа по Республиканской партии. Если республиканцы получат большинство, то расследование может быть закрыто.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.