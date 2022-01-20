Власти Доминиканы передали США одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити

ГАВАНА, 20 января. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики выслало в среду на территорию США Родольфа Жаара, подозреваемого в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает газета Listín Diario.

Отмечается, что подозреваемый был взят под стражу после прибытия в Майами. Жаар был задержан на территории карибской страны 8 января после того, как другой подозреваемый в убийстве главы Гаити, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, задержанный в октябре 2021 года, дал против него показания.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на его резиденцию, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть из них уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.