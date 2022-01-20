В Минобороны Японии заявили, что приложат все усилия для помощи жителям Тонга

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приложит все усилия для оказания помощи жителям Королевства Тонга, которые пострадали от извержения подводного вулкана и последующих цунами. Об этом в четверг на совещании в Токио заявил глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси.

"Минобороны приложит все усилия для поддержки пострадавших в Тонга. В связи с этим мы намерены задействовать наши Силы самообороны, которые обладают богатым опытом устранения последствий бедствий в Японии и за рубежом", - приводит слова Киси телеканал NHK.

Отмечается, что из Японии в Австралию направятся два военно-транспортных самолета с запасами питьевой воды, которые будут переданы жителям королевства. К зоне бедствия будет также отправлен военно-транспортный корабль с двумя палубными вертолетами, который доставит оборудование по очистке от вулканического пепла. Кроме того, шесть японских военнослужащих откроют штаб на австралийской территории по сбору информации об ущербе и координации взаимодействия с другими странами.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова. Большая часть островов архипелага покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.