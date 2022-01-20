Спикер парламента Словакии призвал к экспертизе военного договора с США

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Борис Коллар призвал президента страны Зузану Чапутову направить на экспертизу в Конституционный суд (КС) соглашение о военном сотрудничестве Братиславы с США, проект которого 12 января единогласно одобрило правительство республики. Слова политика, возглавляющего движение "Мы - семья" в составе правительственной коалиции, привела в четверг словацкая газета Pravda.

"Если бы президент направила соглашение в КС, то этим шагом она бы успокоила ситуацию", - отметил Коллар, напомнив, что в словацком обществе развернулась ожесточенная дискуссия по поводу данного документа. Против его заключения выступает парламентская оппозиция.

Спикер прогнозирует, что соглашение с США будет утверждено парламентом. Национальный совет состоит из 150 депутатов, большинство из которых представляют партии правительственной коалиции. Коллар также не возражает против заключения данного договора. Тем не менее, как он сказал, пять из 17 депутатов от "Мы - семья" могут отказать в поддержке этому документу.

Коллар несколько дней назад заявил: "Для движения "Мы - семья" является принципиальным моментом, чтобы готовящееся соглашение с США предусматривало то, что Национальный совет будет [разрешать и] принимать решение о присутствии иностранных войск и ядерного оружия в Словакии. Для меня данное соглашение перестанет быть проблемным, если в него будут включены такие положения".

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики сможет получать в обмен финансирование из США. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют оппозиция, ветераны политической сцены и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.

В новость внесена правка (11:47 мск) - передается с уточнением имени спикера в первом предложении.