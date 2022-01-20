Глава МИД Австрии возложил на Россию ответственность за эскалацию в отношениях с Западом

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что Россия несет ответственность за рост напряженности в отношениях с Западом, так как проводит военные учения с Белоруссией, "угрожает разместить войска" в Латинской Америке и, как он полагает, совершает кибератаки против Украины. С такой позицией министр выступил в четверг в австрийском Национальном совете (нижняя палата парламента).

"Честно признаться, Россия продолжает раскручивать спираль эскалации путем учений в Белоруссии, угрозой размещения войск в Венесуэле и на Кубе или кибератаками на Украине. Да, определить [ответственных за] кибератаки непросто, но они вызывают особое беспокойство", - убежден Шалленберг.

По его словам, Россия должна "убрать руки от Украины". Шалленберг добавил, что он не понимает позицию Москвы, которая видит угрозу со стороны Украины и Запада. Он также предложил России "удалиться из Приднестровья, Донбасса, Крыма, Осетии, Абхазии". "Это был бы тот самый путь, который показывает серьезность восприятия Хельсинкского заключительного акта", - продолжил глава МИД Австрии.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Хельсинкский заключительный акт

Хельсинкский заключительный акт был подписан 1 августа 1975 года в столице Финляндии представителями 35 государств, включая европейские страны, СССР, США и Канаду, по итогам совещания, которое было созвано по предложению Москвы для поиска путей разрядки напряженности между странами социалистического и капиталистического лагерей в период холодной войны. В документе были сформулированы основные принципы, которыми государства должны руководствоваться во взаимных отношениях.

В результате подписания акта возникла организация, получившая название Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1995 году она была преобразована в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).