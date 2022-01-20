Раиси: создание ядерного оружия не предусматривается оборонной стратегией Ирана

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Иран не занимается созданием ядерного оружия, это не предусматривается оборонной стратегией республики. Об этом заявил в четверг, выступая на пленарном заседании Госдумы, президент Ирана Эбрахим Раиси, находящийся с визитом в Москве.

"Политика Исламской Республики Иран в соответствии с указанием верховного лидера заключается в том, что мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии", - сказал он.

Раиси также отметил, что Иран намерен достичь договоренностей по ядерной сделке, если Запад "эффективно и серьезно" устранит антииранские санкции.

"Мы не хотим ничего большего, чем реализации своих прав, и Исламская Республика Иран очень серьезно намерена достичь договоренностей, если противоположные стороны хотят эффективно и серьезно устранить санкции", - добавил он.

В Вене 3 января этого года после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.