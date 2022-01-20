Сейм Литвы на три месяца продлил мандат на участие армии в охране границы с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 20 января. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы согласился с ходатайством правительства на три месяца продлить участие армии в охране границы с Белоруссией, через которую в балтийскую республику в 2021 году проникли более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Решение об этом было принято единогласно 117 депутатами на пленарном заседании в четверг.

"За последнее полугодие так или иначе - кто на долгий, кто на короткий срок - к обеспечению охраны границы были привлечены около 10 тыс. военнослужащих", - сообщил на заседании парламента министр обороны Арвидас Анушаускас.

Военнослужащим предоставлено право проверки документов, проведения досмотра людей и транспортных средств, преследования и задержания лиц, которые отказываются подчиниться законным требованиям.

В помощь Службе охраны государственной границы при МВД Литвы военнослужащих направляют с августа 2021 года. Часть командированных задействована в работах по строительству заграждения на границе. Большинство совместно с пограничниками участвует в патрулировании и охране мест размещения нелегальных мигрантов.