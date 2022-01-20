Глава МИД Ирана заявил, что отношения между страной и Россией становятся стратегическими

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Тесные связи между Тегераном и Москвой находятся на пути к стратегическим отношениям. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече в Москве с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

"Нынешний визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву отражает значение, которое Исламская Республика придает отношениям с Россией, - цитирует министра агентство Tasnim. - Тесные отношения между Тегераном и Москвой находятся на пути к стратегическим связям".

Президент Ирана совершает визит в Россию. В поездке его сопровождают министры иностранных дел, нефти и экономики и финансов.