Оппозиция призвала власть Украины снять экономическую блокаду Донбасса

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) настаивает на снятии экономической блокады Донбасса, считая это важным шагом в урегулировании конфликта в регионе. Об этом заявил в четверг сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Для урегулирования конфликта нужен комплекс решений. В первую очередь, это разведение войск и отвод вооружений с обеих сторон. Второе - это принятие законопроектов по местным выборам, по особому статусу и по амнистии. Это было закреплено в минских соглашениях, подтверждено и четко зафиксировано уже нынешней властью, это надо делать. И третье - это восстановление торговли и экономических отношений с временно неподконтрольными территориями", - сказал Бойко в эфире телеканала "Рада".

При этом он подчеркнул, что именно из этих шагов состоит путь урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. "Нужно двигать вперед, принимать политические решения. А если просто говорить о том, что мы ничего не будем делать или обмениваться обвинениями, то дальше и будет этот тлеющий конфликт, который периодически обостряется. Гибнут люди, страдают мирные жители, а страна теряет инвестиции и перспективы развития", - добавил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

Политика экономической блокады в отношении республик Донбасса начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом президента Украины правительство страны прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. В 2017 году, после того как украинские радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем из Донбасса и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР, в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях и переориентировать поставки на рынок России и других стран. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины полностью приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.