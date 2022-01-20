Силам территориальной обороны Украины разрешили использовать личное охотничье оружие

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Украины разрешило Силам территориальной обороны (СТО) применять личное охотничье оружие при выполнении боевых задач. Подробности постановления кабмина приводит в четверг украинское издание "Страна".

"Согласно части третьей статьи 22 закона Украины "Об основах национального сопротивления" <...> утвердить порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Федор Вениславский сообщил, что СТО 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля - по всей стране.

Силы территориальной обороны находятся в стадии формирования и комплектации и пока не имеют оружия.

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля 2022 года. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.