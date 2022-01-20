Кулеба обвинил Запад в неспособности оперативно принимать решения в отношении РФ

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не сомневается в поддержке Киева западными партнерами, но их медлительность при анализе ситуации с РФ и принятии решений может дорого стоить его стране.

"Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях России. Мы об этом говорим откровенно. У меня нет никаких сомнений ни в том, что США поддерживают нас, ни в том, что поддерживают не только словами, но и конкретными делами. Ни в том, что в случае начала активных боевых действий у США и ЕС не будет иного выбора, как применить жесткие санкции против Российской Федерации", - сказал он на брифинге в четверг.

В последнее время из Киева все чаще звучат призывы к западным партнерам незамедлительно ввести "упреждающие санкции" против России, что, по мнению властей Украины, должно предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт. Утверждения о возможном вторжении России часто звучат как от властей Украины, так и в странах Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Россия считает недопустимым "военное освоение" территории Украины североатлантическим альянсом.