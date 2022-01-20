Глава МИД Армении обдумывает целесообразность участия на форуме в Анталье

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян получил приглашение на дипломатический форум в Анталье и обдумывает целесообразность участия в нем. Как в пятницу сообщает "Арменпресс", об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.

"Министр иностранных дел Арарат Мирзоян получал и продолжает получать приглашения на различные мероприятия в этом году, в том числе на участие в дипломатическом форуме в Анталье. Министерство иностранных дел Армении обсуждает целесообразность участия министра в вышеуказанных мероприятиях в установленном порядке", - отметил он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пригласил своего армянского коллегу участвовать на дипломатическом форуме в Анталье.

14 января в Москве при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений. После было объявлено, что они договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.

В 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Воздушная граница была открыта в 1995 году под давлением международного сообщества. Для открытия сухопутной границы и установления дипломатических отношений Турция выдвигала ряд неприемлемых для Еревана условий. В 2008 году начался новый этап нормализации армяно-турецких отношений. 10 октября 2009 года министры иностранных дел двух стран в Цюрихе подписали протоколы "Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция" и "О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция". Однако потом Турция обусловила их ратификацию урегулированием конфликта вокруг Нагорного Карабаха. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования в 2021 году. Спецпредставителем Анкары стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.