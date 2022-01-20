WSJ: директор ЦРУ посетил Берлин незадолго до визита госсекретаря США в Европу

ТАСС, 20 января. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и представителями германского разведсообщества за несколько дней до планируемого визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и германских чиновников.

По ее данным, Бернс проинформировал собеседников о возможных сценариях развития ситуации на границе России и Украины. Глава ЦРУ заявил, что Берлин должен перекрыть "Северный поток - 2" в случае "вторжения" России на Украину, пишет издание. При этом американские источники сообщают, что Шольц воздержался от публичных заявлений об отключении газопровода и в частном порядке дал такие заверения.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на два источника в администрации США сообщила, что Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки. Поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами. Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность "российского вторжения" на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января встретится в Женеве с американским коллегой Энтони Блинкеном. Как предполагается, стороны обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.