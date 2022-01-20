В Израиле заявили, что с партнерами во главе с США продолжат защищаться от иранской угрозы

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 января. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал в четверг к международным усилиям в вопросе противостояния иранской агрессии в регионе и указал, что еврейское государство и его партнеры во главе с Вашингтоном продолжат защищать себя и региональную стабильность. Соответствующее заявление глава израильского оборонного ведомства сделал перед началом переговоров со своим греческим коллегой Никосом Панайотопулосом в Тель-Авиве.

"Любые международные усилия должны решать как вопрос ядерной программы [Тегерана], так и проблему иранской [региональной] агрессии", - заявил Ганц, чьи высказывания распространила пресс-служба оборонного ведомства. "Израиль и его партнеры во главе с США продолжат защищать себя и поддерживать мир и стабильность в регионе", - добавил министр.

Ганц отметил, что "в эти критические недели Иран продолжает развивать ядерный потенциал". "Пока иранские чиновники в красивых костюмах говорят речи в Вене, их наймиты продолжают свою агрессию. Буквально на этой неделе мы видели массированную атаку на ОАЭ. Иранское двурушничество обязано быть темой переговоров", - добавил он.