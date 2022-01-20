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Токаев заявил, что Казахстан не свернет с курса на дальнейшую политическую модернизацию

По словам президента республики, развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса

НУР-СУЛТАН, 20 января. /ТАСС/. Казахстан никогда не свернет с намеченного курса на дальнейшую политическую модернизацию. Об этом заявил в четверг президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации", - написал он на своей странице в Twitter.

Как отметил глава государства, развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. "Закон и порядок - основа нашей стабильности", - подчеркнул он.

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