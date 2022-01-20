Глава МИД ФРГ заявила о безальтернативности политического решения кризиса вокруг Украины

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Кризис вокруг Украины можно урегулировать только политическим путем. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

"Мы едины во мнении, что единственный выход из кризиса - политический, и ведет он через диалог", - отметила Бербок. При этом она вновь призвала Россию немедленно предпринять шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной. В этом контексте Бербок подчеркнула, что "любая агрессия со стороны России повлечет за собой серьезные последствия".

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Германии пообещала приложить максимум усилий для возобновления работы в нормандском формате. "Вместе с Францией мы предпримем любые действия, чтобы наполнить жизнью "нормандский формат", - заключила Бербок.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.