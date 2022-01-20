В СНБО считают, что российское вторжение на Украину не состоится

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Россия не будет совершать военное вторжение на Украину, такой вариант достижения своих целей для Москвы невозможен, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в опубликованном в четверг интервью газете The Wall Street Journal.

Он это объяснил тем, что Россия, по его словам, не сможет достичь своих целей исключительно военными средствами. "Думаю, это невозможно", - сказал он. При этом он полагает, что у России "есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации" на Украине. "Это первоочередная задача для них", - резюмировал Данилов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.