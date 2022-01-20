СМИ: принадлежащий Украине беспилотник Bayraktar патрулирует Черное море

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Принадлежащий Украине беспилотный летательный аппарат Bayraktar турецкого производства патрулирует Черное море. Об этом сообщило в четверг украинское издание "Думская".

"Примерно в 8 часов утра (9:00 мск) БПЛА взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино (крупный военный аэродром на юго-восточной окраине города Николаева - прим. ТАСС), где базируется 10-я (Сакская) бригада морской авиации Военно-морских сил Украины", - говорится в сообщении.

По информации издания, Bayraktar, пройдя над Очаковом в Николаевской области, долетел почти до острова Змеиный в Черном море, а сейчас патрулирует морскую границу Украины. "Полет проходит на высоте более 5 км", - уточняется в сообщении издания.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе аппарат Bayraktar. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Bayraktar всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление". Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено Минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Bayraktar TB2 - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел их испытания.