Зеленский и Дуда обсудили темы безопасности и энергетического сотрудничества

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили в ходе встречи в польском городе Висла усиление энергетического сотрудничества, вопросы безопасности и проблемы в сфере транспорта. Об этом украинский лидер написал в четверг в Twitter.

"Обсудили вызовы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия. Определили дальнейший график встреч", - написал Зеленский. Он добавил, что переговоры продолжаются, и назвал их продуктивными.