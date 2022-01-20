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Зеленский и Дуда обсудили темы безопасности и энергетического сотрудничества

Президенты Украины и Польши также определили дальнейший график встреч

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили в ходе встречи в польском городе Висла усиление энергетического сотрудничества, вопросы безопасности и проблемы в сфере транспорта. Об этом украинский лидер написал в четверг в Twitter.

"Обсудили вызовы безопасности, устранение препятствий в транспортной сфере, усиление энергетического взаимодействия. Определили дальнейший график встреч", - написал Зеленский. Он добавил, что переговоры продолжаются, и назвал их продуктивными.

Теги
УкраинаПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир Александрович
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