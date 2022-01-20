Блинкен назвал ситуацию вокруг Украины "кризисом с глобальными последствиями"

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины является "кризисом с глобальными последствиями", который требует внимания и действий международного сообщества. Такое мнение высказал в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Берлине.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры в Европе весьма сосредоточены на том, что происходит на Украине. Это больше, чем конфликт между двумя странами. Это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями. И это требует внимания и действий международного сообщества уже сегодня", - отметил госсекретарь.

При этом Блинкен не ожидает, что все проблемы, связанные с ситуацией вокруг Украины, будут решены во время его ожидающейся в пятницу встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

"Это сложные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, их решение не произойдет быстро", - сказал руководитель Госдепартамента в четверг, выступая в Берлине. "Я, конечно, не ожидаю, что мы решим их завтра в Женеве", - добавил он.