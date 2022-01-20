Кабмин Черногории назвал инициативу о голосовании о доверии правительству попыткой путча

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Правительство Черногории назвало попыткой путча инициативу о проведении голосования о доверии правительству, которую ранее выдвинул ряд депутатов парламента во главе с вице-премьером Дританом Абазовичем. Об этом говорится в заявлении кабмина, опубликованном в четверг.

"Ссылаясь на легитимность, <...> вы планируете конституционный путч", - говорится в заявлении кабмина. В ответ правительство предложило инициаторам голосования сдать свои депутатские мандаты, а затем выйти на досрочные выборы.

Как ранее сообщило национальное ТВ, правительство Черногории рассматривает возможность роспуска Скупщины (парламента) до истечения срока ее полномочий. Отмечается, что такую меру кабмину предложил премьер-министр Здравко Кривокапич. Согласно конституции, роспуск парламента может быть осуществлен по предложению президента республики, правительства или на основании 25 подписей депутатов 81-местного парламента. Решение о роспуске принимается большинством голосов депутатов (41 голос).

Ранее в парламент были внесены инициативы о недоверии правительству страны во главе со Здравко Кривокапичем. В ответ Кривокапич внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину - вице-премьера Дритана Абазовича. Внеочередное заседание парламента Черногории по вопросу о недоверии правительству будет проведено 4 февраля, а 3 февраля будет обсуждаться инициатива Кривокапича об отставке Абазовича.