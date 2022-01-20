Правительство Украины и европейское бюро ВОЗ заключили соглашение о сотрудничестве

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Кабинет министров Украины и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) заключили двухлетнее соглашение, которое предполагает сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах здравоохранения. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства.

"Соглашение о сотрудничестве определяет многие вызовы, с которыми Украина сталкивается в системе здравоохранения. Сегодня мы вносим огромный вклад в развитие наших партнерских отношений и дальнейшего плодотворного сотрудничества", - прокомментировал подписание документа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводятся на сайте кабмина.

В свою очередь глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге отметил, что "новое соглашение является важным шагом к дальнейшему укреплению системы здравоохранения Украины и внедрению текущих реформ в области здравоохранения".

В правительстве уточнили, что документ предусматривает обмен информацией с целью предотвращения возникновения и распространения вспышек коронавируса, а также обеспечение основы для сотрудничества во многих других сферах здравоохранения.