Бывший генсек НАТО Робертсон вспомнил о шутке Путина

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (1999-2004) Джордж Робертсон поделился воспоминаниями о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным в статье, опубликованной в последнем номере журнала Foreign Policy.

Рассказывая, в частности, о первом заседании Совета Россия-НАТО, учрежденном в 2002 году, он вспомнил шутку российского президента, которая напугала некоторых участников встречи. Как пишет Робертсон, "Путин сказал следующее: я заметил, г-н генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета Евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия-НАТО. Поэтому предлагаю штаб-квартиру НАТО переименовать в Дом Советов".

"Польская делегация была в ужасе, - вспоминает Робертсон. - Но это была шутка. Такой была атмосфера в то время. Мы начали сотрудничать во многих областях, представляющих взаимный интерес". "Затем все закончилось, - замечает он. - Не мгновенно, конечно, но война России против Грузии в 2008 году вызвала раскол в отношениях с НАТО".