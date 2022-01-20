Оппозиция на Украине потребовала отставки Зеленского

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не справляется с вызовами, стоящими перед этой страной, и должен уйти в отставку.

"Владимир Зеленский не справился с работой главы государства. Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти - самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте партии.

В нем утверждается, что главной причиной паники в стране является "бездарность, авантюризм и безответственность" власти, которую представляет Зеленский. По мнению партии, Зеленский озабочен не благосостоянием страны и людей, а "обеспечением прибылей и роскошной жизни для своего окружения".

Утверждается, что президент построил "диктаторский режим в стране". Подчеркивается, что Зеленский не выполнил множество своих предвыборных обещаний, в том числе то, которое касается урегулирования конфликта в Донбассе.

Зеленский убедительно выиграл президентские выборы на Украине в апреле 2019 года во втором туре, где соперничал с действующим на тот период президентом Петром Порошенко. Во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

В октябре 2021 года Зеленский заявил, что пока не принял решение о выдвижении на второй срок, но не собирается оставлять должность до тех пор, пока не выполнит все обещания.