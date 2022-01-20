Талибы обсудили с замглавы МИД Малайзии ситуацию в Афганистане

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели встречу с заместителем министра иностранных дел Малайзии Камарудином Джаффаром. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

"Мы встретились сегодня с заместителем министра иностранных дел Малайзии и сопровождающей его делегацией. В ходе встречи подробно обсуждались различные политические, экономические и двусторонние вопросы. Мы затронули последние события в Афганистане, проблемы сферы безопасности, политики и экономики", - заявил Наим, добавив, что в ходе беседы поднимались и такие темы, как права человека и права женщин.

Он также отметил, что в разговоре замглавы МИД Малайзии указал на намерение его страны "продолжить и расширить оказание помощи афганскому народу". Обе стороны, по словам Наима, также выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений в различных сферах.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.