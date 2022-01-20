Генсек ООН надеется, что встреча Лаврова и Блинкена приведет к деэскалации вокруг Украины

ООН, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что грядущая встреча в Женеве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном приведет к ослаблению напряженности по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Он (генсек - прим. ТАСС) продолжает призывать к диалогу и надеется, что завтрашняя встреча в Женеве между госсекретарем [США] и министром иностранных дел [России] приведет к деэскалации", - сказал он.