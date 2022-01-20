СМИ: президент Словакии отказалась от экспертизы военного договора с США

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова отказалась направить на экспертизу в Конституционный суд (КС) Словакии соглашение о военном сотрудничестве Братиславы с США, проект которого 12 января единогласно одобрило правительство страны. Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

Чапутову призвали провести экспертизу соглашения в КС на соответствие законам республики спикер словацкого парламента Борис Коллар, парламентская оппозиция и партии, не входящие в высший законодательный орган.

"Если бы президент направила соглашение в КС, то этим шагом она бы успокоила ситуацию", - подчеркнул Коллар.

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики сможет получать в обмен финансирование из США. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.