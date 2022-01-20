Помощник Байдена обсудил с "Бухарестской девяткой" встречу Лаврова и Блинкена

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг провел телефонный разговор с представителями стран "Бухарестской девятки", они обсудили предстоящую встречу руководителей внешнеполитических ведомств США и РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как она отметила, "Салливан говорил сегодня с советниками по национальной безопасности, главами МИД и другими должностными лицами стран "Бухарестской девятки" - наших союзников на восточном фланге НАТО". По словам Хорн, помощник американского лидера Джо Байдена "рассказал об усилиях США в сфере дипломатии, касающихся дестабилизирующего ситуацию наращивания сил Россией вдоль границы с Украиной, включая предстоящую встречу госсекретаря [США Энтони] Блинкена с министром иностранных дел РФ [Сергеем] Лавровым". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 21 января встретится в Женеве с Блинкеном. По ее словам, предполагается, что Лавров и Блинкен обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

Как говорится в заявлении Хорн, Салливан также приветствовал тесное взаимодействие со странами "Бухарестской девятки" по вопросам осуществляемого НАТО сдерживания и обороны. Представитель Совета национальной безопасности уточнила, что участники консультаций "подчеркнули важность трансатлантического единства". Они также "подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, в том числе путем дальнейшего предоставления ей поддержки в сфере обороны".

В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Он также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.