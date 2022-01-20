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В Белом доме считают, что Киев понимает суть заявлений Байдена по России и Украине

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Украинские власти понимают суть заявлений президента США Джо Байдена по России и Украине. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее спросили, велись ли переговоры с украинскими должностными лицами с целью снять обеспокоенности, которые у них могли возникнуть после заявлений президента США Джо Байдена о РФ и Украине на прошедшей в среду пресс-конференции. "Мы поддерживаем [с украинскими властями] контакты на высоком уровне. Они, безусловно, поняли из этих обсуждений, что имел в виду президент [Байден]", - отметила Псаки.

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УкраинаСШАРоссияПсаки, Джен
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