Блинкен и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины и антироссийские меры

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили на состоявшейся в четверг в Берлине встрече ситуацию вокруг Украины и выразили готовность принять меры против России в случае "эскалации агрессии". Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Канцлер Шольц и госсекретарь Блинкен подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему укреплению партнерства США и Германии и подчеркнули важность трансатлантических связей для глобальной безопасности и процветания. Канцлер и госсекретарь подтвердили нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и совместную готовность сделать так, что Россия столкнется с колоссальными последствиями и серьезными издержками, если пойдет на эскалацию агрессии против Украины".

"Они обсудили вызовы со стороны КНР и нашу общую решимость в поддержке всеобщих ценностей, - добавил Прайс. - Они также отметили необходимость срочно добиться понимания в вопросе о возвращении к полному взаимному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, пока "окно" для этого не закрылось".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.