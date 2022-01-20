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США поднимут 20 января вопрос санкций СБ ООН за поддержку КНДР

Постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд напомнила, что "недавно расширился санкционный список в отношении отдельных лиц" и были представлены изменения в комитете 1718

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поднять на закрытом заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 20 января, вопрос о введении дополнительных ограничительных мер в отношении лиц и организаций, поддерживающих КНДР. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"Недавно мы расширили наш санкционный список в отношении отдельных лиц и представили [изменения] в комитете 1718 (названном по первому номеру резолюции СБ ООН по санкциям в отношении КНДР - прим. ТАСС). Это то, что мы будем обсуждать сегодня", - сказала она в ходе онлайн-семинара для Фонда Карнеги.

Ранее источники во всемирной организации сообщили ТАСС, что Китай выступает против введения этих санкций.

В январе КНДР провела четыре ракетных испытания. В двух случаях Пхеньян назвал испытанные ракеты гиперзвуковыми. В ответ на это на прошлой неделе Минфин США внес шестерых граждан КНДР в перечень лиц, которых Вашингтон считает причастными к распространению оружия массового уничтожения.

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