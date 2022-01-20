Белому дому пока нечего объявить о возможности телефонного разговора Байдена и Путина

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего объявить о возможности нового телефонного разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мне нечего предсказать на этот счет", - сказала она в четверг, отвечая на вопрос на регулярном брифинге о том, рассматривается ли в Вашингтоне возможность провести в ближайшие дни телефонный разговор между Байденом и Путиным, чтобы попытаться снизить напряженность вокруг Украины.

"Я ожидаю, что когда госсекретарь [Энтони] Блинкен вернется (после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве 21 января - прим. ТАСС), они обсудят с командой по национальной безопасности, какие дальнейшие шаги будут правильными", - добавила Псаки.