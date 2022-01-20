Военные Армении и США обсудили вопросы сотрудничества

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян и заместитель директора по партнерству и сотрудничеству в области безопасности и космического потенциала Европейского командования США генерал Эдвард Воан в четверг в Ереване обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

"Собеседники обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности, армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны выразили готовность продолжить развитие сотрудничества в рамках действующих программ, инициировать новые направления сотрудничества по сферам, представляющим взаимный интерес", - сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

Американская делегация также провела встречу с замначальника Генштаба ВС Армении Аракелом Мартикяном. "Мартикян подчеркнул важность сотрудничества в области миротворчества, военной медицины и образования, а также призвал приложить больше усилий для развития взаимодействия", - говорится в релизе.