СМИ: акции в поддержку правительства прошли в некоторых городах Черногории

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Акции в поддержку правительства Черногории Здравко Кривокапича прошли в четверг в столице страны Подгорице, а также в городах Никшич, Беране, Бар, Биело-Поле. Об этом сообщил портал In4s.

Акции протеста продолжаются в стране второй день. Манифестации начались после того, как вице-премьер Дритан Абазович и его парламентская коалиция "Черным по белому" внесла в парламент инициативу голосования о недоверии правительству Кривокапича.

Сообщается, что в столице манифестация прошла у здания правительства и парламента. Собравшиеся обвинили вице-премьера Абазовича "в предательстве" результатов выборов 30 августа 2020 года и называли его "троянским конем кабмина". По мнению собравшихся, Абазович своими действиями "возвращает тиранию Мило Джукановича".

Протесты против вице-премьера также состоялись во втором по величине городе страны Никшиче, где колонна людей с лозунгами и транспарантами прошла к центру города. В Биело-Поле граждане вышли на центральную улицу, где протестовали против действий коалиции "Черным по белому", лидером которой является Абазович.

Ранее Кривокапич внес в парламент предложение об отставке инициатора голосования о недоверии кабмину - Абазовича. В четверг премьер предложил сократить срок работы парламента и в мае провести новые парламентские выборы.

Внеочередное заседание парламента Черногории по вопросу о недоверии правительству и сокращении мандата парламента будет проведено 4 февраля, а 3 февраля будет обсуждаться инициатива Кривокапича об отставке Абазовича.