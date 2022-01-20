В ВСУ заявили, что силы территориальной обороны Украины полностью укомплектованы оружием

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Силы территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины полностью укомплектованы стрелковым оружием и боеприпасами, заявил командующий Силами теробороны бригадный генерал Юрий Галушкин в опубликованном в четверг интервью агентству Укринформ.

"Как раз стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%. Наша задача - в кратчайшие сроки сделать так, чтобы мы могли воспользоваться в случае необходимости этим оружием, боеприпасами как можно быстрее", - отметил командующий.

Галушкин разъяснил, что речь идет о 70% личного состава по штату мирного времени. "Вы должны понять, что мы не можем удерживать 200 тысяч сил территориальной обороны, чтобы они функционировали в повседневной жизни. Не каждая страна вообще может содержать такую регулярную армию, как Украина", - подчеркнул он.

По словам Галушкина, ВСУ насчитывают 261 тысячу человек. "Из них одна тысяча - движение сопротивления и 10 тысяч - это силы территориальной обороны в штате мирного времени. Таким образом, на всей территории Украины есть батальоны и бригады, где в штате мирного времени у меня находятся 10 тысяч человек", - сказал генерал. Он отметил, что после введения в действие сводного плана территориальной обороны будет возможность развернуть "до сотен тысяч на базе этих батальонов и бригад".

Галушкин сообщил, что сейчас уже во всех областях сформированы бригады и необходимое количество батальонов, в частности бригада Киева насчитывает 10 батальонов. Он также отметил, что во всех приграничных областях батальоны и бригады укомплектованы "где-то на 70%", остальные области доукомплектуют до 70% к концу февраля.

Закон о территориальной обороне

1 января 2022 года на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующий СТО. Формирование подразделений СТО планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента СТО можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут нести службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных работах.

Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов теробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях теробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.