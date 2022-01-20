Помощник генсека ООН сообщил ОДКБ о планах масштабной гуманитарной помощи Афганистану

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча в четверг в ходе видеовстречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем проинформировал о планах крупномасштабной гуманитарной помощи Афганистану. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Енча проинформировал Зася о планах ООН по проведению крупномасштабной гуманитарной помощи народу Афганистана", - сказал он.

Как сообщил Зайнетдинов, стороны также "обсудили развитие ситуации в зоне ответственности ОДКБ, высказались за продолжение активного сотрудничества между ОДКБ и профильными структурами ООН в сфере поддержания международного мира, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной преступностью и незаконной миграцией".

"Генеральный секретарь ОДКБ, подытожив деятельность организации за 2021 год, представил общую характеристику в сфере безопасности на внешних границах государств - членов ОДКБ, - указал пресс-секретарь. - Он отметил прирост ряда военно-политических угроз в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, растущую нестабильность в Центрально-Азиатском регионе в связи с продолжающимся кризисным развитием ситуации в Афганистане и угрозами, исходящими с территории этой страны".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.